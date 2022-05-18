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В Киевской области двое мужчин подорвались на противопехотной мине

Фото: двое мужчин подорвались на противопехотной мине (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Между селами Липовка и Королевка, 52-летний и 48-летний мужчины подорвались на противопехотной мине ОЗМ-72, оставленной на поле оккупантами. Пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

С политравмами пострадавших госпитализировали в Макаровскую больницу.

Полиция Бучанского района по указанному факту начала досудебное расследование.

"В очередной раз призываем граждан избегать лесных и полевых дорог на деоккупированных территориях. В случае обнаружения подозрительных предметов сразу звоните на спецлинию "102", - заявляют в полиции.

Напомним, в селе Андреевка, недалеко от Макарова, тракторист выехал в поле и наткнулся на противотанковую мину, оставленную оккупантами. В результате взрыва 37-летний водитель избежал серьезных травм.

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