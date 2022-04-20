В Киевской области двое лесников подорвались на вражеской мине. Один из них погиб

По его словам, двое мужчин во время вывоза лесопродукции наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб на месте, еще один человек в больнице.

Украинцев призвали соблюдать запрет на посещение лесов, особенно на территориях, которые были освобождены от российских оккупантов.

"Сейчас почти по всем областям Украины действует запрет на посещение леса. Друзья, это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни", - отметил Болоховець.