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В Киевской области двое лесников подорвались на вражеской мине. Один из них погиб

Фото: в Киевской области на мине подорвались лесники (фото facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области двое работников лесного хозяйства подорвались на противотанковой мине. Один из мужчин погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Гослесагентства Юрия Болоховца.

По его словам, двое мужчин во время вывоза лесопродукции наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб на месте, еще один человек в больнице.

Украинцев призвали соблюдать запрет на посещение лесов, особенно на территориях, которые были освобождены от российских оккупантов.

"Сейчас почти по всем областям Украины действует запрет на посещение леса. Друзья, это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни", - отметил Болоховець.

Напомним, недавно на вражеской мине в Ирпене подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб на месте.

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