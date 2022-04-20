ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской области двое лесников подорвались на вражеской мине. Один из них погиб

Новина українською →
Киевская область, Среда 20 апреля 2022 16:19
В Киевской области двое лесников подорвались на вражеской мине. Один из них погиб Фото: в Киевской области на мине подорвались лесники (фото facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области двое работников лесного хозяйства подорвались на противотанковой мине. Один из мужчин погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Гослесагентства Юрия Болоховца.

По его словам, двое мужчин во время вывоза лесопродукции наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб на месте, еще один человек в больнице.

Украинцев призвали соблюдать запрет на посещение лесов, особенно на территориях, которые были освобождены от российских оккупантов.

"Сейчас почти по всем областям Украины действует запрет на посещение леса. Друзья, это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни", - отметил Болоховець.

Напомним, недавно на вражеской мине в Ирпене подорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб на месте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Киевская область
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери