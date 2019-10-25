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В Киевской области в ДТП погибли два человека, четыре травмировались

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 15:06
В Киевской области в ДТП погибли два человека, четыре травмировались
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В полиции сообщили о пяти ДТП с пострадавшими в Киевской области

В Киевской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, и четыре получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции в Киевской области.

Сообщается, что смертельные ДТП произошли в Белоцерковском и Макаровском районе. В частности, вблизи Белой Церкви водитель автомобиля не справился с управлением и, съехав в кювет, столкнулся с деревом. В результате столкновения водитель погиб на месте. Еще одна авария произошла на 62 км трассы "Киев-Чоп" между селами Ситняки и Небелица Макаровского района. Автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина погиб.

Также в Броварском и Переяслав-Хмельницком районе мотороллер и автомобиль соответственно въехали в электроопоры. Водителей транспортных средств с различными травмами доставили в больницы. Кроме этого в Обуховском районе на 28 км трассы "Киев-Знаменка" произошла авария с участием двух автомобилей. В результате столкновения оба водителя были госпитализированы с травмами.

Фото: ДТП в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)

По фактам ДТП возбуждены уголовные производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте автомобиль сбил насмерть 17-летнюю девушку, после чего покинул место происшествий. Полиция задержала водителя автомобиля.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области перевернулась фура с глицерином. В результате аварии около 10 кубометров глицерина вытекло.

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