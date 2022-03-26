В Киевской области ДРГ используют гражданскую одежду и украденные автомобили, - Генштаб

Генштаб заявил, что оккупанты не оставляют попыток проникнуть в столицу. Для этой цели диверсионно-разведывательные группы маскируются используяукраденную гражданскую одежду и увтомобили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Украины.
По сообщениям Генштаба противник продолжает попытки проникнуть в столицу. Для этого ДРГ противника маскируются используя украденные вещи и автомобили.
"Враг продолжает нести потери по всем направлениям. Силы обороны методично уничтожают российские ордеры." - сообщается в заявлении.
Отметим, что оккупанты терроризируют население в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.