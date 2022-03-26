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В Киевской области ДРГ используют гражданскую одежду и украденные автомобили, - Генштаб

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Киев, Суббота 26 марта 2022 19:34
В Киевской области ДРГ используют гражданскую одежду и украденные автомобили, - Генштаб Фото: российские войска под Киевом
Автор: RBC.UA

Генштаб заявил, что оккупанты не оставляют попыток проникнуть в столицу. Для этой цели диверсионно-разведывательные группы маскируются используяукраденную гражданскую одежду и увтомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Украины.

По сообщениям Генштаба противник продолжает попытки проникнуть в столицу. Для этого ДРГ противника маскируются используя украденные вещи и автомобили.

"Враг продолжает нести потери по всем направлениям. Силы обороны методично уничтожают российские ордеры." - сообщается в заявлении.

Отметим, что оккупанты терроризируют население в Херсонской области.

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