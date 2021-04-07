В Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID-19

В Киевской области уже четвертые сутки подряд не делают ни одной прививки против коронавируса. При этом всего за прошедшие сутки в Украине сделали 15 585 прививок.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Так, в Киевской области не делают прививки от COVID-19 с субботы, 3 апреля. Всего в области вакцинировали 16 599 человек первой дозой с начала кампании. Это четвертый результат по стране после Киева (27 158), Днепропетровской (23 079) и Львовской (17 873) областей.
В целом за сутки ситуация с прививками по регионам такая:
С начала кампании вакцинировали первой дозой 320 263 человека, еще двое украинцев получили две дозы.
Напомним, вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины.
По словам Степанова, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.