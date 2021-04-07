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В Киевской области за четыре дня не сделали ни одной прививки от COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

В Киевской области уже четвертые сутки подряд не делают ни одной прививки против коронавируса. При этом всего за прошедшие сутки в Украине сделали 15 585 прививок.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Так, в Киевской области не делают прививки от COVID-19 с субботы, 3 апреля. Всего в области вакцинировали 16 599 человек первой дозой с начала кампании. Это четвертый результат по стране после Киева (27 158), Днепропетровской (23 079) и Львовской (17 873) областей.

В целом за сутки ситуация с прививками по регионам такая:

  • Киев - 1819 прививок;
  • Винницкая область - 610;
  • Волынская область - 510;
  • Днепропетровская область - 1170;
  • Донецкая область - 540;
  • Житомирская область - 630;
  • Закарпатская - 420;
  • Запорожская область - 870;
  • Ивано-Франковская область - 627;
  • Киевская область - 0;
  • Кировоградская область - 610;
  • Луганская область - 430;
  • Львовская область - 1349;
  • Николаевская область - 680;
  • Одесская область - 580;
  • Полтавская область - 830;
  • Ровенская область - 580;
  • Сумская область - 270;
  • Тернопольская область - 620;
  • Харьковская область - 560;
  • Херсонская область - 40;
  • Хмельницкая область - 990;
  • Черкасская область - 300;
  • Черновицкая область - 400;
  • Черниговская область - 150.

С начала кампании вакцинировали первой дозой 320 263 человека, еще двое украинцев получили две дозы.

Напомним, вчера стало известно о подписании контракта на 10 млн доз вакцины Pfizer для Украины.

По словам Степанова, первые партии вакцины Pfizer поступят в Украину в ближайшие месяцы.

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