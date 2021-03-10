UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киевской области часть школ досрочно ушла на каникулы из-за COVID и ОРВИ

Автор: РБК-Украина

В Киевской области часть школ на две недели раньше ушла на каникулы. Это связано с увеличением заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

"В связи со стремительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в шести учреждениях общего среднего образования Киевской области весенние каникулы продлятся с 9 по 14 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской, Березанской громад.

В ОГА также добавили, что в 47 территориальных громадах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 громадах - с 29 марта по 4 апреля.

"В Киевской области значительно возросло количество больных COVID-19 и ОРВИ, поэтому власть применяет комплексные меры для нераспространения заболевания. Школьные каникулы могут способствовать ограничению социальных контактов и снижению рисков распространения вирусов", - говорится в сообщении.

Напомним, в четырех областях детей переводят на дистанционное обучение из-за роста коронавируса. При этом уже на дистанционном обучении находятся ученики трех областей из "красной" зоны карантина.

Кроме того, на дистанционку перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детским сады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусКиевская областьканикулыГрипп
Читайте также
В ЕС считают, что вакцина AstraZeneca не является причиной смерти женщины в Австрии
В НАН объяснили, чем весенняя волна COVID-19 опаснее осенней
Прогноз погоды