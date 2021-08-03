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В Киевской области в ближайший час ожидаются гроза и сильный ветер

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 3 августа, в Киевской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили, что в ближайший час в регионе прогнозируется гроза и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ближайший час с сохранением до конца дня 3 августа гроза, в отдельных районах шквалы 15-20 м / с", - говорится в сообщении.

Напомним, что синоптики объявили штормовое предупреждение на сегодня.

Кроме того, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.

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