В Киевской области 45 случаев заражения коронавирусом, 27 заболевших лечатся дома

В Киевской области зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом, из которых 27 человек лечатся дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации.

По данным Центра общественного здоровья, в Киевский области

по состоянию на утро 29 марта 2020 года официально подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусом. Из них на стационарном лечении 18 человек, а на самоизоляции 27 человек.

Больше всего зараженных в Обуховском районе - 18. В Киево-Святошинском районе - 7 зараженных. В Бориспольском районе - 4. По 3 зараженных в городах Бровары и Белая Церковь. Двое - в Ирпене. Один - в Буче. Еще по одному зараженному проживает в Васильковском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах, а также в Гостомеле и Ворзеле.

Подозрение на заражение коронавирусом в Киевской области имеют 123 человека. Установлено медицинское наблюдение за 436 контактными лицами.

Как писало РБК-Украина, за последние сутки в Украине было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже пятерым людям. Общее число заболевших выросло до 418 человек.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки", из-за чего людей, которые переносят вирус COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать.