ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Киевская область, Понедельник 07 сентября 2020 16:57
В Киевской области 14 школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
Фото: домашнее обучение (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области 14 учреждений среднего образования полностью или частично были переведены на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 среди учеников и учителей. Всего на дистанционном обучении находятся 1547 детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Полностью на дистанционное обучение перешли Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская ООШ и Ирпенская ООШ № 15.

"Там, к сожалению, заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Педагогам проведено тестирование, в школах провели дезинфекцию помещений, на сегодня установлен карантин", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще три класса учатся дистанционно в Песковском УВО, Бучанской СООШ №5 и Богуславском УВО "ООШ I-III ст 3 - гимназия".

Кроме того, на самоизоляции находится ряд детей, учителей и других работников сферы образования, у которых есть подтвержденное заболевание коронавирусом и которые не контактировали с одноклассниками и коллегами.

Напомним, в Киеве из-за коронавируса ушли на карантин две школы.

Кроме того, в Минобразования хотят страховать учителей и учеников от заражения коронавирусом.

Добавим, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Киевская областькарантиншкола
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь