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В Киевской области более 11 тысяч школьников перевели на дистанционное обучение

Автор: РБК-Украина

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 25 общеобразовательных школ. В них обучается 11 140 школьников.

Об этом сообщает заместитель Киевской ОГА Олег Торкунов.

При этом он отметил, что по состоянию на сегодня в Киевской области подтверждено 190 случаев заражения COVID-19 среди педагогов и учеников.

Торкунов также отметил, что на самоизоляции находятся 90 отдельных классов, в которых учатся 2945 детей.

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Также в среду, 16 сентября, после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.

Также в области на карантин закрыты 11 детских садов с 686, где болеют 21 взрослый и один ребенок.

Напомним, в Донецкой области 28 классов и одна школа перешли на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что в Украине на дистанционном обучении находятся 501 школьный класс.

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