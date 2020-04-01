В Киевской обл. количество случаев коронавируса близится к 60: список по районам

Всего в Киевской области подтвердили 57 заболеваний
В Киевской области большинство случаев коронавируса подтверждены в Обуховском районе. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации в Facebook.
Всего в Киевской области по состоянию на 10 утра 1 апреля подтверждены 57 случаев COVID-19, среди них:
Из низ на стационарном лечении 20 человек, на самоизоляции 37. Всего от коронавируса в области умерли 3 человека, 1 - выздоровел.
По возрасту заболевших:
Также в ОГА отметили, что на данный момент с подозрением на коронавирус находится 223 человека в области. Также 567 человек находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, всего в Украине подтверждены 669 случаев коронавируса. 120 из них за последние сутки. Большинство заболеваний в Киеве - 134.