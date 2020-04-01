В Киевской обл. количество случаев коронавируса близится к 60: список по районам

В Киевской области большинство случаев коронавируса подтверждены в Обуховском районе. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации в Facebook.

Всего в Киевской области по состоянию на 10 утра 1 апреля подтверждены 57 случаев COVID-19, среди них:

19 - в Обуховском районе (Козин, Романков, Украинка ( в т.ч. 2 ребенка);

12 - в Киево-Святошинском районе (Вишневое, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка);

6 - в Борисполе;

3 - в Белой Церкви;

3 - в Броварах;

2 - Обухове;

2 - Ирпене;

2 - в Васильковском районе (Рославичи);

1 - в Бориспольском районе (Гнедин);

1- в Ворзеле;

1 - в Гостомеле;

1 - в Буче;

1 - Белоцерковском районе (Фурсы);

1 - в Броварском районе (Зазимье);

1 - в Ставищенском районе (Ставище);

1 - в Макаровском райне (Мостище).

Из низ на стационарном лечении 20 человек, на самоизоляции 37. Всего от коронавируса в области умерли 3 человека, 1 - выздоровел.

По возрасту заболевших:

1 - 10 лет - 3,5 %;

11 – 20 лет - 3,5%;

21 – 30 лет - 8,8%;

31 - 40 лет - 24,5%;

41 – 50 лет - 35 %;

51 – 60 лет - 19,2%;

61-70 лет - 1,8% ;

более 70 лет - 3,5%.

Также в ОГА отметили, что на данный момент с подозрением на коронавирус находится 223 человека в области. Также 567 человек находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, всего в Украине подтверждены 669 случаев коронавируса. 120 из них за последние сутки. Большинство заболеваний в Киеве - 134.