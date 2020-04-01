В Киевской обл. количество случаев коронавируса близится к 60: список по районам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Всего в Киевской области подтвердили 57 заболеваний
В Киевской области большинство случаев коронавируса подтверждены в Обуховском районе. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации в Facebook.
Всего в Киевской области по состоянию на 10 утра 1 апреля подтверждены 57 случаев COVID-19, среди них:
- 19 - в Обуховском районе (Козин, Романков, Украинка ( в т.ч. 2 ребенка);
- 12 - в Киево-Святошинском районе (Вишневое, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка);
- 6 - в Борисполе;
- 3 - в Белой Церкви;
- 3 - в Броварах;
- 2 - Обухове;
- 2 - Ирпене;
- 2 - в Васильковском районе (Рославичи);
- 1 - в Бориспольском районе (Гнедин);
- 1- в Ворзеле;
- 1 - в Гостомеле;
- 1 - в Буче;
- 1 - Белоцерковском районе (Фурсы);
- 1 - в Броварском районе (Зазимье);
- 1 - в Ставищенском районе (Ставище);
- 1 - в Макаровском райне (Мостище).
Из низ на стационарном лечении 20 человек, на самоизоляции 37. Всего от коронавируса в области умерли 3 человека, 1 - выздоровел.
По возрасту заболевших:
- 1 - 10 лет - 3,5 %;
- 11 – 20 лет - 3,5%;
- 21 – 30 лет - 8,8%;
- 31 - 40 лет - 24,5%;
- 41 – 50 лет - 35 %;
- 51 – 60 лет - 19,2%;
- 61-70 лет - 1,8% ;
- более 70 лет - 3,5%.
Также в ОГА отметили, что на данный момент с подозрением на коронавирус находится 223 человека в области. Также 567 человек находятся под медицинским наблюдением.
Напомним, всего в Украине подтверждены 669 случаев коронавируса. 120 из них за последние сутки. Большинство заболеваний в Киеве - 134.