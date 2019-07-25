В Киевской обл. девушка подорвалась на гранате

В Киево-Святошинском районе Киевской области девушка подорвалась на гранате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции.

Взрыв произошел в селе Крюковщина. Девушка пострадала от разрывов осколков.

"Взрыв был слышен на территории жилого массива "Европейский город" и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку. Сразу вызвали скорую помощь... Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента.

"Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Ровенской области в результате взрыва неизвестного предмета погибли два ребенка 11 и 13 лет.

Как писало РБК-Украина, правоохранители 19 июля задержали под стенами Верховной рады мужчину с гранатой.