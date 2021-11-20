На киевском заводе случилась трагедия: двое рабочих погибли на месте

Отмечается, что трагедия на заводе "ЭМКО" по улице Олексы Тихого, 99 произошла в результате нарушения правил техники безопасности.

"Во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал несколькотонный станок. Оба погибли на месте", - говорится в сообщении.

На место прибыли оперативные подразделения КАСС "Киевская служба спасения", ГУ ГСЧС в Киеве и представители полиции.

Спасателям пришлось освобождать тела погибших с помощью пневмодомкратов и других вспомогательных инструментов.

"Щель между полом и станком не превышала 5 см, поэтому работа длилась почти час", - уточнили спасатели.

По факту происшествия ведется служебное расследование.

"Департамент муниципальной безопасности и Коммунальная аварийно-спасательная служба призывают людей, работающих на производствах, неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, не рисковать жизнью и здоровьем, чтобы таких трагедий не случалось. Выражаем соболезнования родственникам и друзьям погибших", - говорится в сообщении.