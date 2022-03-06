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В Киевский области работает колл-центр помощи для жителей: куда обращаться

Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области для жителей работает колл-центр помощи. Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

"Работает колл-центр помощи для жителей области! Операторы фиксируют обращение и передают его для оперативного решения. Если вам нужна помощь, или вы можете ее предоставить, обращайтесь по номеру: +380 (44) 363 07 34", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о создание всеукраинской карты помощи для тех, кто вынужден эвакуироваться.

Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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