В Киевраде заявляют о нехватке лабораторий для тестов на COVID-19

Для тестирования случаев коронавируса в Киеве недостаточно лабораторий. Об этом на брифинге заявил глава медицинской комиссии Киева, депутат Киеврады Олег Гелевей, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, необходимо открывать новые лаборатории, поскольку действующие не справляются с тем, чтобы обрабатывать анализы в течение 48 часов.

"Наши лаборатории уже не справляются. Вы знаете, у нас есть центральная лаборатория, которая согласно всем нормам должна выдавать результаты тестов за 48 часов. Так вот, уже не одинокие случаи, когда результаты тестов передают через трое-четверо суток. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы увеличить число тестов и открыть лаборатории по определению заболевания коронавирусом", - заявил Гелевей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине тестирование на коронавирус проводят 46 лабораторий. По состоянию на 28 апреля было исследовано почти 99 тысяч образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции). Отметим, тестированию подлежат только люди с подозрением на COVID-19, контактные лица зараженных и пациенты с пневмонией.