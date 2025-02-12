Над Києвом збили шість балістичних ракет "Іскандер-М", - КМВА

Над Києвом вночі 12 лютого збили шість балістичних ракет "Іскандер-М". Внаслідок атаки є пошкодження, жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"За повідомленням Повітряних сил, сьогодні наші розрахунки ППО знищили над столицею 6 російських балістичних ракет "Іскандер-М". Це небезпечна зброя, яку непросто ліквідувати. І навіть падіння уламків може спричинити серйозні руйнування", - зазначив він.

За даними голови КМВА, внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків, офісної будівлі і нежитлової інфраструктури у Голосіївському, Святошинському, Оболонському, Дніпровському, Печерському районах.

Станом на 10:00 пожежі у Києві ліквідували або локалізували.

Інформація про падіння уламків і пошкодження у Подільському, Соломянському районах, на окремих обʼєктах в Голосіївському районі не підтвердилася.

За словами Ткаченка, внаслідок атаки загинув киянин 1985 року народження. Також четверо жителів столиці отримали поранення. Серед них дев'ятирічна дитина. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Прокуратура підтвердила загибель чоловіка 1985 року народження в Оболонському районі.

Фото: у Києві загинув чоловік внаслідок атаки (facebook.com/pgo.gov.ua)

Як уточнили правоохоронці, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в будівлі бізнес-центру в Оболонському районі та займання на складах в Голосіївському районі Києва, а також виникла пожежа на даху будинку у Святошинському районі столиці. У дворах будівель пошкоджено припарковані автомобілі.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).