Под Киевом ВСУ уничтожили опорный пункт оккупантов, убиты 40 человек

Вооруженные силы Украины освободили город Лукьяновка под Киевом. Там они уничтожили опорный пункт оккупационных войск.

Об этом заявил глава терробороны Киева Петр Кузык, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Некоторые успехи вокруг Киева. Враг оттеснен дальше. По левому берегу вчера в районе Барышевки было успешное наступление на населенные пункты, например, Лукьяновка. Его полностью освободили. Это был такой опорный пункт оккупантов", - заявил он.

По словам главы столичной терробороны, в пункте находилось несколько сотен солдат, танки и техника.

"Техника сожжена, подбиты танки, некоторую технику взяли в качестве трофея. К сожалению, уничтожено только сорок оккупантов, это то, что подтверждено, остальным удалось убежать, часть леса спряталась. Их сейчас ищут наши военные и пытаются уничтожить там, где найдут", - добавил Кузык.