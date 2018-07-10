Под Киевом возле ресторана неизвестный стрелял в мужчину

Отмечается, что у пострадавшего отобрали деньги и скрылись на автомобиле Audi

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацкая рада" в результате стрельбы был ранен мужчина. Об этом сообщает "Эспрессо".

Как сообщается, мужчина получил четыре огнестрельных ранения. Отмечается, что стрелял неизвестный кавказской внешности.

Также отмечается, что у пострадавшего отобрали деньги и скрылись на автомобиле Audi.

В Киевской области введен план "Перехват" для розыска и задержания преступников.

На месте работают следователи.

Напомним, в Киеве на проспекте Героев Сталинграда полицейские со стрельбой задержали вооруженного мужчину с ножом, который пытался взять в заложники прохожую.

Также сообщалось, что в Днепре неизвестные расстреляли мужчину во дворе его частного дома, потерпевший от полученных ранений скончался.