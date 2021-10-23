Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин и стрелял в водителя грузовика: он задержан

Инцидент произошел около полудня в Бориспольском районе Киевской области. По данным правоохранителей, неизвестный мужчина зашел в магазин и угрожая продавщице пистолетом похитил продукты питания и скрылся.

Также в полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu. По его словам, мужчина разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.

На место выехала оперативная группа Бориспольского районного управления полиции. Правоохранители установили приметы вооруженного мужчины и меньше чем за час задержали его. Им оказался 30-летний житель села Глубокое.

В результате инцидента никто не пострадал. В результате медицинского освидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждены два уголовных дела - по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Мужчине грозит от трех до семи лет тюремного заключения.