Под Киевом водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: двор, где было найдено тело и поврежденный автомобиль (kv.npu.gov.ua)

Водитель оставил автомобиль неподалеку от места аварии

В городе Боярка Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек, а виновник аварии сбежал с места инцидента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как сообщается, водитель автомобиля Mercedes С-220 на нерегулируемом перекрестке сбил пешехода насмерть и скрылся. В результате аварии местный житель получил травмы в виде травматической ампутации нижних конечностей.

"Автомобиль без водителя, с характерными для ДТП повреждениями, обнаружили неподалеку. Тело пострадавшего без ног нашли спрятанным на территории гаражей и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Полиция продолжает искать исчезнувшего водителя.

Напомним, ранее на трассе Киев-Одесса произошла авария с маршруткой. В результате ДТП четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами.

Также РБК-Украина писало, что 16 декабря в Харькове произошло ДТП с пешеходами, в результате которого погибли два человека.