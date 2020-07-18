Под Киевом три человека пострадали в ДТП со скорой

Сегодня в Буче произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. Авария произошла около 17:00 на Варшавской трассе.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Как установили правоохранители, на автодороге столкнулись Volkswagen Tiguan и автомобиль скорой Peugeot Boxer.

Предварительно, в результате аварии пострадали 3 человека, их госпитализировали.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, ДТП со скорой произошло вчера в Ужгороде; трех человек госпитализировали.

Кроме того, сегодня в Одесской области произошли две смертельные аварии, жертвами которых стали 8 человек; полиция ввела круглосуточное патрулирование на автодорогах области.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожье пассажирский автобус въехал в электроопору, в результате чего пострадали шесть человек.