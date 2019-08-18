Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП

Под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

Сообщается, что таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб. После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево.

В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.

Фото: ДТП под Киевом (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, на этой неделе в Киеве на перекрестке ул. Берлинского и Щусева произошло ДТП с участием автомобиля Audi и полицейского Renault. В результате удара автомобиль правоохранителей перевернулся на бок. В ДТП были пострадавшие, но травмы оказались несерьезными и помощь они получили на месте.

Также ранее сообщалось, что в центре Киева провалилась дорога возле Офиса президента. Провал произошел 15 августа около 7:00, его причиной стали проблемы с коммуникациями. При этом дорогу перекрывать не стали.