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Под Киевом пьяный полицейский сбил двух женщин, одна умерла

Автор: РБК-Украина

В Броварах Киевской области полицейский, находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. Одна из них умерла от полученных травм.

Об этом сообщает управление коммуникаций Нацполиции Киевской области.

Сообщение об аварии поступило в полицию около 17.50. На место ДТП прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевской области. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель "Фольксваген", находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом.

Фото: в Броварах полицейский устроил смертельное ДТП (npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что виновник ДТП уволен из органов внутренних дел, а его непосредственного руководителя снимут с должности.

Напомним, в Киеве маршрутка проехала на красный свет и сбила трех пешеходов.

Ранее в Киеве полицейский угрожал физической расправой свидетелю ДТП.

В августе майор Владимир Холодный в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на курсанток украинской военно-медицинской академии.

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Двум пострадавшим курсанткам ампутировали по ноге, еще одну - прооперировали, у нее сломаны обе ноги.

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