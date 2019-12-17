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Под Киевом пьяный мужчина устроил стрельбу

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 13:06
Под Киевом пьяный мужчина устроил стрельбу
Фото: задержание стрелка (kv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел в Вите-Почтовой, пострадавших нет

В селе Вита-Почтовая под Киевом пьяный мужчина устроил стрельбу, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

Сообщается, что вчера в Вите-Почтовой житель Киева в состоянии алкогольного опьянения совершил несколько хаотичных выстрелов из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями. Инцидент обошелся без пострадавших, на место оперативно прибыл экипаж полиций, нарушителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.

Также в полиции отмечают, что в СМИ активно распространяется информация о том, что в этом селе мужчина обстрелял колонну военной техники. Эти данные не соответствуют действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вчера дважды "минировали" аэропорт и сообщили о колонне техники со взрывчаткой.

Ранее также сообщалось о стрельбе в Харькове. В частности, там произошел конфликт, в ходе которого один из его участников открыл огонь из травматического пистолета.

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