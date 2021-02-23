ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Киевом произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные

Новина українською → Киевская область, Вторник 23 февраля 2021 09:33
Под Киевом произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные Фото: ДТП под Киевом (Партульна полиция Киевской области)
Автор: РБК-Украина

На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Telegram.

Сейчас патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Объезд осуществляется по встречной полосе движения.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - призывали водителей правоохранители.

Под Киевом произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные

Напомним, 21 февраля в Киеве водитель легкового авто, убегая от правоохранителей, привел к дорожно-транспортному происшествию. В результате аварии пострадали по меньшей мере двое людей.

Ранее в Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали трое людей.

Кроме того, в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали 10 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. Пассажир легковушки погиб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ДТП
NEWS
Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
Эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине