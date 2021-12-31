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Под Киевом произошло масштабное ДТП. Движение затруднено, есть пострадавшие

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Киевская область, Пятница 31 декабря 2021 09:16
Под Киевом произошло масштабное ДТП. Движение затруднено, есть пострадавшие Фото: Под Киевом произошло масштабное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха (Киевская область) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии движение затруднено, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

"Масштабная авария с пострадавшими на Одесской трассе в районе пгт Глеваха", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.

"На месте карета скорой помощи. И очевидцы спешат помочь пострадавшим. Для проезда свободна лишь левая полоса. Туман, видимость ограничена...",- добавляют в сообщении.

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