Под Киевом произошло масштабное ДТП. Движение затруднено, есть пострадавшие
Фото: Под Киевом произошло масштабное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
На трассе Киев-Одесса, вблизи пгт Глеваха (Киевская область) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии движение затруднено, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Масштабная авария с пострадавшими на Одесской трассе в районе пгт Глеваха", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.
"На месте карета скорой помощи. И очевидцы спешат помочь пострадавшим. Для проезда свободна лишь левая полоса. Туман, видимость ограничена...",- добавляют в сообщении.