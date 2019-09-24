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Под Киевом произошло ДТП с участием 7 автомобилей

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 10:20
Под Киевом произошло ДТП с участием 7 автомобилей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителя одного из автомобилей зажало

На Кольцевой дороге города Бровары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7 автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киев.Оперативный".

Как сообщается, водителя одного из автомобилей зажало. На сайте полиции информации об аварии нет.

Сногсшибательная масштабная #ДТП произошло утром на кольцевой дороге города Бровары. В аварии разбилось больше чем 7 автомобилей, а в #Nexia зажало водителя... Детали устанавливаются.

Опубликовано Киев Оперативный Понедельник, 23 сентября 2019 г.

Напомним, с субботы по понедельник в Украине произошли несколько масштабных ДТП. В субботу под Одессой в результате аварии с участием грузовика и переполненной маршрутки погибли девять людей.

Также в селе Пилиповичи (Житомирская область) в воскресенье произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, в результате чего погибли 9 человек и 10 человек были госпитализированы.

Кроме того, вчера в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате чего погибли три человека.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров взять на контроль расследование смертельных дорожно-транспортных происшествий в Одесской и Житомирской областях.

В Днепре водитель въехал в электроопору, есть погибший Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование смертельных ДТП
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