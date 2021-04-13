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Под Киевом произошло ДТП с грузовиком: водителей призвали избегать этот участок

Автор: Андрей Василюк

На 87 км автодороги Киев - Одесса произошло ДТП - столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковушка Lada Kalin, есть травмированные. В результате автопроисшествия одна полоса движения в направлении столицы перекрыта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"Информируем вас о том, что на автодороге случилось столкновение двух транспортных средств: грузовика Mercedes-Benz и легковушки Lada Kalinа. Есть травмированные", - говорится в сообщении.

На указанном участке движение на одной полосе в направлении Киева перекрыто. Патрульные полицейские сейчас занимаются регулировкой движения. На месте работают спасатели, медики и следователи.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - предупредили водителей в полиции.

Напомним, 29 марта в Святошинском районе Киева произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.

Ранее во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

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