ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Под Киевом произошла стрельба в кафе, есть раненые

Автор: Инна Собора

Раненые три человека

В Киевской области произошла стрельба в кафе в городе Украинка. О стрельбе на территории кафе правоохранителям рассказал очевидец.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу. На месте происшествия сотрудники кафе убрали вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

После инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них вскоре скрылся.

Самые читаемые новости

"Люди получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские провели обыски для получения видеозаписей с кафе. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.

Напомним, вблизи Люботина произошла стрельба во время нападения на автобус с людьми, в МВД ее назвали конфликтом между сторонниками двух политических сил.

Ранее в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стрельба