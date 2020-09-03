Под Киевом произошла стрельба в кафе, есть раненые

Раненые три человека
В Киевской области произошла стрельба в кафе в городе Украинка. О стрельбе на территории кафе правоохранителям рассказал очевидец.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу. На месте происшествия сотрудники кафе убрали вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.
После инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них вскоре скрылся.
"Люди получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские провели обыски для получения видеозаписей с кафе. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.
Напомним, вблизи Люботина произошла стрельба во время нападения на автобус с людьми, в МВД ее назвали конфликтом между сторонниками двух политических сил.
Ранее в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подыскивал киллера для убийства предпринимателя.