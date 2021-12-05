Под Киевом полицейский устроил смертельное ДТП, погибли два человека

Под Киевом сотрудник полиции устроили смертельную аварию, в результате которого погибли два человека. Он уже задержан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
Сообщается, что вчера вечером около 23:00 32-летний полицейский на своем Volkswagen Passat в районе Новых Петровцев врезался в автомобиль "ЗАЗ-Таврия".
"В результате аварии 23-летний пассажир, находившийся в салоне "ЗАЗ-Таврия", погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась", - говорится в сообщении.
Полицейского доставили в медицинское учреждение для проведения экспертизы на состояние алкогольного опьянения, на данный момент он задержан.
Напомним, ранее пьяный полицейский в Белой Церкви устроил смертельную аварию, в которой погиб 19-летний парень.