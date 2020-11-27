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Под Киевом полицейский совершил смертельное ДТП, начато служебное расследование

Автор: Игорь Литвиненко

В Киевской области сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данному факту начато служебное расследование.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Инцидент произошел около 3 часов ночи, когда полицейский возвращался домой со службы. Он совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался.

"В тот день он (полицейский - ред.) вместе с коллегами раскрыл грабеж. Полицейские задержали двух злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины и поздно вечером работник полиции доставил их в изолятор временного содержания. После чего, возвращаясь домой ночью, он совершил наезд на пешехода, который двигался в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде", - сообщили в полиции.

Служебное расследование назначено приказом руководителя полиции Киевской области. На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований.

Напомним, в начале октября в Броварах пьяный полицейский сбил двух женщин, одна из которых погибла.

Также сообщалось, что в августе майор Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на курсанток украинской военно-медицинской академии.

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