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Под Киевом подросток застрелил ветерана АТО

Новости » Происшествия     23.05.2020 - 17:45
Под Киевом подросток застрелил ветерана АТО
Фото: стрельба в Вышгороде (pixabay)

Мужчина ранее служил в составе батальона "Айдар"

В городе Вышгород 16-летний парень застрелил 45-летнего ветерана АТО Игоря Корниенко ("Корней"). Трагедия произошла в ночь на 22 мая.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что около 3:00 произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

"Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Придя в себя, травмированный мужчина вызвал правоохранителей.

От полученного огнестрельного ранения житель Вышгорода скончался на месте. С места трагедии сотрудники полиции изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны.

Полиция задержала четырех участников инцидента - несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и 19-летнего парня. Среди задержанных - 16-летний парень, который основательно подозревается в умышленном убийстве. Он временно проживает в Сумской области.

По данному факту возбуждено два уголовных производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В объединении ветеранов "Мы украинцы" сообщили, что погибший два года воевал в районе проведения ООС в составе батальона "Айдар", после чего вернулся в Вышгород и работал охранником.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины ВышгородНовости АТОСтрельба
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