Под Киевом открыли стрельбу по группе людей, есть раненый

Мужчина обстрелял компанию людей и был задержан у себя дома
В Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей. В результате инцидента один человек получил ранение.
Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
По данным полиции, мужчина без причины и игнорируя окружающих несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону компании людей и скрылся с места.
"В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что личность стрелка быстро установили, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В его доме нашли коллекцию разнообразного оружия, а также изъяли травматический пистолет, из которого он ранил человека. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.
Напомним, ранее в Одессе полицейский открыл стрельбу, чтобы разогнать массовую драку между жильцами одной из многоэтажек.
Также сообщалось, о стрельбе из автомата возле жилого дома в Мукачево.
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Автор: РБК-Украина