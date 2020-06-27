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Под Киевом открыли стрельбу по группе людей, есть раненый

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 12:34
Под Киевом открыли стрельбу по группе людей, есть раненый
Фото: изъятое оружие у вишневского стрелка (kv.npu.gov.ua)

Мужчина обстрелял компанию людей и был задержан у себя дома

В Вишневом Киевской области местный житель устроил стрельбу по компании людей. В результате инцидента один человек получил ранение.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

По данным полиции, мужчина без причины и игнорируя окружающих несколько раз выстрелил из травматического оружия в сторону компании людей и скрылся с места.

"В результате пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги и грудной клетки", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что личность стрелка быстро установили, устроили засаду и задержали его по месту жительства. В его доме нашли коллекцию разнообразного оружия, а также изъяли травматический пистолет, из которого он ранил человека. Все оружие направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее в Одессе полицейский открыл стрельбу, чтобы разогнать массовую драку между жильцами одной из многоэтажек.

Также сообщалось, о стрельбе из автомата возле жилого дома в Мукачево.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевраненыеСтрельба
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