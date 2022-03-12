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Под Киевом после обстрела возник масштабный пожар на складе хранения замороженной продукции

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Киев, Суббота 12 марта 2022 07:35
Под Киевом после обстрела возник масштабный пожар на складе хранения замороженной продукции Фото: под Киевом после обстрела загорелся склад (ГСЧС Украины)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 12 марта, в 03:50 в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сообщается, что предварительно жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекли 20 человек и 4 единицы техники.

Под Киевом после обстрела возник масштабный пожар на складе хранения замороженной продукцииПод Киевом после обстрела возник масштабный пожар на складе хранения замороженной продукции

Под Киевом после обстрела загорелся склад (фото: ГСЧС Украины)

Напомним, в Чернигове российские оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города.

Научный сотрудник в Институте истории Украины НАН Украины Сергей Шумило заявил, что враг целенаправленно бомбит и уничтожает мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома.

Мы также писали о том, что 9 марта оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице и роддому Мариуполя. В результате бомбежки пострадало 17 человек, жертв нет.

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