Под Киевом после обстрела возник масштабный пожар на складе хранения замороженной продукции

Сегодня, 12 марта, в 03:50 в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции, в результате чего возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Под Киевом после обстрела загорелся склад (фото: ГСЧС Украины)

Сообщается, что предварительно жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекли 20 человек и 4 единицы техники.

Напомним, в Чернигове российские оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города.

Научный сотрудник в Институте истории Украины НАН Украины Сергей Шумило заявил, что враг целенаправленно бомбит и уничтожает мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома.

Мы также писали о том, что 9 марта оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице и роддому Мариуполя. В результате бомбежки пострадало 17 человек, жертв нет.

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