Под Киевом образовались пробки из-за масштабного ДТП

Пробки в Киеве образовались из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 9 автомобилей, в результате которого погиб человек и еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что авария произошла из-за задымленности на дороге.

Фото: ДТП под Киевом (kv.npu.gov.ua)

В полиции напомнили, что в селе Княжичи произошел пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная.

"Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается, грузовик въехал в автомобиль, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше, столкнулись еще четыре транспортных средства, пассажир одного из них доставлен в больницу.

Кроме того, еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших.

"Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары", - отметили в полиции.

Отметим, по данным Google Maps, на Броварском проспекте в сторону Киева образовались многочисленные пробки.

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Напомним, РБК-Украина писало о ДТП под Киевом. Сначала была информация, что в аварию попали 7 автомобилей.

Кроме того, под Одессой и в Житомирской области на этих выходных произошли две масштабные ДТП с участием маршруток, в результате которых погибли люди.