Под Киевом нарушитель сбил полицейского и устроил три ДТП

Так, 6 мая в городе Вишневое на переезде патрульный зафиксировал, что водитель Nissan нарушил правило проезда перекрестка.

"Как все "всегда спешащие наглецы", повернул с крайней правой полосы влево, тем самым, как он думал, оставив "в дураках" весь левый ряд, который стоял в очереди", - написал Небытов.

Патрульный остановил водителя для составления админпротокола. Тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции.

В результате, убегая, водитель устроил три ДТП. Повреждения получили легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

Водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас правонарушителю инкриминируют ст. 348 УКУ - Убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа или его близких родственников в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет.