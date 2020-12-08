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Под Киевом накрыли банду: в полицейских бросили гранату и открыли огонь

Автор: Дмитрий Левицкий

В Барышевском районе правоохранители накрыли банду, которая занималась разбойными нападениями на жилища жителей Киевской области. Во время задержания главарь злоумышленников оказал сопротивление, применив оружие и гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным полиции, возглавлял банду 28-летний житель Барышевского района. Он занимался координацией злоумышленников, подыскивал объекты для нападений, делил наворованное, а также принимал участие в нападениях.

"Во время задержания злоумышленник пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника сотрудники полиции в ответ применили оружие", - рассказали в полиции.

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В ходе перестрелки пострадали двое правоохранителей, злоумышленник был ранен в ноги. От взрыва гранаты также был травмирован еще один злоумышленник.

Правоохранители провели обыски и изъяли пистолет с патронами к нему, гильзы, осколки гранат, газовые баллончики, наручники, ножи, рации, балаклавы и другие вещественные доказательства. Всего были задержаны трое участников банды, сейчас они находятся в изоляторе.

Напомним, недавно в Харькове разоблачили банду во главе с сотрудником СБУ. Злоумышленники занимались вымогательством денег.

Также РБК-Украина писало, что в Украине действовала международная банда, которая изготавливала и продавала оружие. Участников преступной группировки задержали.

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