Под Киевом мужчина с пистолетом ворвался в больницу и угрожал расправой

36-летний мужчина ночью пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой, вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на нее.

Медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию.

Правоохранители прибыли на место происшествия, задержали злоумышленника и изъяли оружие, которое он пытался тщательно скрыть. Незадолго до инцидента в больнице, выпивший мужчина ходил по городу и угрожал пистолетом водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.

За содеянное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.