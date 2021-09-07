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Под Киевом из-за массового ДТП затруднено движение, столкнулись фура и два микроавтобуса

Автор: Инна Собора

В Киевской области временно затруднено движение транспорта. На 30 км автодороги Н-08 Борисполь - Мариуполь произошло массовое ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киевской области.

Авария произошла в направлении города Переяслав Хмельницкий, затруднено движение в обоих направлениях.

"По предварительной информации, ДТП с участием фуры, легковушки и двух микроавтобусов. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Фото: Под Киевом произошло массовое ДТП (фото facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

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ДТПОграничение движения