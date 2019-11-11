Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в ДТП, есть пострадавшие

В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Сообщается, что инцидент произошел около 11 утра на улице Авиаторов, 27 с участием Opel Astra, ВАЗ 2101 и маршруки. В результате ДТП маршрутка с людьми от удара протаранила забор и влетела во двор жилого дома.

"По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водитель ВАЗа смог сманеврировать и уйти от столкновения с Opel. Однако, потерял управление и столкнулся с маршруткой, которая двигалась по встречной полосе. От удара маршрутка влетела во двор частного домовладения", - говорится в сообщении.

Вследствие аварии пострадали водитель маршрутки и водитель ВАЗ, их госпитализировали. В салоне легковушки находился двухлетний ребенок в автокресле, которое и спасло его от травм.

В маршрутке кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.

Напомним, 11 ноября во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса, в результате 11 человек госпитализированы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.