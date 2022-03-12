Под Киевом "кадыровцы" расстреляли 12 раненых оккупантов. Чтобы не эвакуировать

По данным, которые получены от разведки, в Бородянке Киевской области "кадыровцы" расстреляли 12 марта раненых российских солдат.

"Кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских военнослужащих. Это произошло в Бородянке Киевской области около 16:00 12 марта", - сказано в сообщении.

Раненые оккупанты, которых расстреляли, ждали эвакуацию на лечение в Беларусь. Известно также, что они относились к военной части №06705, которая дислоцируется в городе Борзя Забайкальского края.

Стоит отметить, что ранее член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил о заградительных отрядах под Киевом. Они должны с помощью огня на поражения сдерживать российских военных, которые хотят отступать.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!