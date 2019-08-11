Под Киевом в ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали

Вблизи пгт. Глеваха Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 11 августа около 19:00 вблизи пгт. Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека и пострадали 13 человек. Спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

Напомним, в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека. На автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев" произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого на месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице скончались еще двое.

В Винницкой области при столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170 пострадали восемь человек, среди пострадавших - трое несовершеннолетних.