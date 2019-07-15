Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли три человека

Под Киевом, возле села Гуровщина, столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое человек и 20 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на KyivOperativ.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает полиции. В результате ДТП погибли двое мужчин и женщина, которые находились в автомобиле. Все пассажиры маршрутки и водитель (около 20 человек) госпитализированы в больницу с различными травмами.

Из-за ДТП образовались пробки. В пресс-службе патрульной полиции сообщают, что на 35 км автодороги М-06 "Киев-Чоп" временно затруднено движение транспорта.

"Патрульные занимаются регулировкой движения. Так, на указанном участке движение временно затруднено", - говорится в сообщении.

Также о происшествии сообщили в полиции Киевской области. Авария произошла около 6 утра. Отмечается, что сейчас в больнице находятся 9 пострадавших.

Фото: место ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, вчера в аварию попал кортеж президента Владимира Зеленского. В результате ДТП никто не пострадал. Местные СМИ писали, что авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения в результате обгона колонны автобусов с детьми, которые ехали на отдых.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля возле Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей.