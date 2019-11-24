Под Киевом автомобиль въехал в дерево, есть пострадавшие

Под Киевом в Броварах на улице Черняховского автомобиль въехал в дерево, в результате чего пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на dtp.kiev.ua в Facebook.

Как отмечается, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Нетрезвый водитель автомобиля "Фольксваген Тигуан" на скорости пытался войти в поворот, поймал обе обочины и врезался в дерево. Трое пострадавших. Водитель и пассажир - более-менее. Девушка, которая не была пристегнута, в коме", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве утром 22 ноября во время движения загорелся автомобиль службы такси Uber.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области 21 ноября в результате ДТП погибли 2 пешехода. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. В тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.