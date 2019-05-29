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"Киевоблгаз Сбыт": в июне газ для населения области подорожает

Новости » Энергетика    29.05.2019 - 13:20
"Киевоблгаз Сбыт": в июне газ для населения области подорожает
Иллюстративное фото (104.ua)

С 1 мая каждый регион получает свою цену газа для населения

С мая 2019 года для каждого региона установлены различные цены на газ для населения. Для жителей Киевской области в мае цена газа  составляет 8,23 гривен за куб. м, но уже в июне она будет повышена до 8,61 гривен за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба "Киевоблгаз Сбыта".

"Причиной таких изменений стало введение новых тарифов на транспортировку газа по магистральным газопроводам, а также колебания оптовой цены государственного монопольного поставщика. Колебания цены связано исключительно с группой "Нафтогаз". Изменилась оптовая цена газа от НАК "Нафтогаз Украины", а также для "Укртрансгаза" введены новые тарифы на транспортировку газа. Именно из-за изменения этих тарифов с 1 мая каждый регион получает свою цену газа для населения", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в дополнительных соглашениях, которые НАК "Нафтогаз Украины" направил в адрес ООО "Киевоблгаз Сбыт" как поставщика со специальными обязанностями, указана оптовая цена газа для нужд населения с 1 мая 2019  8 236,97 гривен за тыс. куб. м, а с 1 июня -  8 617,04 гривен за тыс. куб. м.

"Ежемесячные колебания цены могут привести к значительным расхождениям в суммах, начисленных потребителям к оплате за газ. Это приведет к путанице между фактическим потреблением и расчетными начислениями. Поэтому сейчас особо важно вовремя с 1 по 5 число каждого месяца передавать показания счетчика", - говорит директор ООО "Киевоблгаз Сбыт" Денис Смоляков. 

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