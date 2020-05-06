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В Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 12:06
В Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В лавре за сутки заразились 17 человек

В Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом заявил мэр Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Кличко, среди 68 новых случаев в столице - 17 - в Киево-Печерской лавре.

"17 случаев в Киево-Печерской лавре за сутки", - сообщил он.

Ранее подтвердили заболевание коронавирусом подтвердили у одного священника из Киево-Печерской лавры и одного из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской.

Напомним, в Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Он недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

РБК-Украина писало, что коронавирусом в Украине, по состоянию на утро 6 мая, заразились 13 184 человек, за сутки зафиксировали 487 новых случаев COVID-19. За сутки коронавирусом заразились 487 человек, что на 121 больше, чем вчера. Также госпитализировано 118 человек.

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