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В Киево-Могилянской академии создадут современный технопарк: используют один из корпусов университета

Автор: Леся Панченко

Одно из зданий Киево-Могилянской академии планируют использовать под создание современного бизнес-технопарка с коворкингом для студентов. Это совместный проект НаУКМА и Бюро инвестиционных программ (БИП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию директора БИП Александра Бондаренко.

"По нашим предварительным оценкам, необходимо около 50 млн грн инвестиций для восстановления здания и инфраструктуры под современный технопарк. После реставрации территория может вместить около 40 компаний-резидентов и коворкинг для студентов", – говорит Александр Бондаренко.

НаУКМА и БИП уже подписали меморандум о партнерстве по развитию технопарка.

На данном этапе компания приступает к первоочередным процессам:

- оценке потенциала технопарка;

- подготовке проекта;

- созданию наблюдательного совета и управляющей компании;

- привлечению инвесторов.

"Технопарк на территории Киево-Могилянской академии — это возможность для украинских предпринимателей получить доступ к научной базе и инновационным продуктам и сервисам, созданным командами-резидентами. Привлекать как студентов, так и преподавателей в реальный сектор экономики. Сейчас активно интегрироваться в проект смогут три факультета: экономический, юридических наук и информационных технологий", — пояснила Александра Гуменная, и.о. президента НаУКМА.

В БИП отметили, что уже есть ряд системных инвесторов из IT-отрасли, телекоммуникаций и диджитал, которые готовы вкладывать средства в создание технопарков.

Окупаемость инвестиций в подобный проект составляет 7-8 лет за счет арендных платежей резидентов и дополнительных услуг управляющей команды технопарка, отметил Бондаренко.

Базовой локацией для этого бизнес-образовательного проекта предварительно выбрали пятиэтажный учебный корпус в Печерском районе (ул. Глазунова, 2/4), общей площадью 1785 кв.м. Однако, локация еще может измениться — в процессе оценки этого здания и альтернативных вариантов.

Ранее мы сообщали, что отныне не будет возможности в ручном режиме влиять на решения и разрешения в строительной сфере.

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Киев